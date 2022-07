Overvolle treinen richting kust: “We geraken er niet meer bij”

Het is 35 graden in Ukkel. Dat is meer dan wat het gisteravond was op het warmste moment van de dag. In West-Vlaanderen en Henegouwen geldt code rood, daar kan het naar 40 gaan. Gelukkig kan de zee wat verfrissing brengen, maar daar is veel volk. Bekijk hierboven hoe druk het is aan de stations én op de treinen.