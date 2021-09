Overtredingen bij controles op seizoensarbeid: “Moet permanent aandachtspunt zijn”

Heers Fruitbe­drij­ven krijgen plots controle: “Signalen van slechte huisves­ting voor fruitpluk­kers”

14 september Vier fruitbedrijven in Heers kregen maandagavond onverwacht bezoek van de inspectie over de vloer. De controle kaderde in de bestuurlijke aanpak van misdrijven in het kader van seizoensarbeid.