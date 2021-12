Overstromingen Verviers: vrouw van 72 maakt kennis met haar redders

De Croo: “We beseffen allemaal hoe hard en pijnlijk deze maatrege­len zijn”

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist om nieuwe verstrengingen in te voeren in de hoop de ‘omikrongolf’ te kunnen indijken. De nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat het aantal besmettingen te snel stijgt en dat de zorgsector nog meer onder druk komt te staan. Premier Alexander De Croo (Open Vld) wees vanavond in zijn toespraak meermaals op de grote onzekerheid aangaande de omikronvariant en op de algemene teleurstelling over de noodzaak van deze maatregelen.

19:12