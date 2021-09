Overstromingen en corona brengen NGO’s in nauwe schoentjes: Broederlijk delen snoeit in projecten, Greenpeace in personeelskosten

Een grote ramp zo dicht bij huis, dat laat zich voelen, ondervond voormalig minister en topdokter Reginald Moreels. “Half juli had ik een actie had lopen voor UniChir, het chirurgisch opleidingscentrum dat ik bouw in het Congolese Beni. Die liep goed, tot de watersnood in Wallonië. Meteen zagen we de giften stagneren.” De nieuwe actie die nu loopt via een overschrijvingsformulier bij de kranten was voorzien, maar is wel geschrapt in aan Franstalige kant.