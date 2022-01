Oversterfte in 2021 aanzienlijk lager dan in 2020

De oversterfte lag in 2021 beduidend minder hoog dan in 2020. Dat blijkt uit gegevens van Sciensano. Drie golven van de Covid-19-epidemie, een korte hitteperiode en de overstromingen in Wallonië zorgden helaas wel nog steeds voor 5.192 extra overlijdens.

In het voorbije jaar werden 111.389 sterfgevallen geregistreerd. In normale omstandigheden werden er 106.197 verwacht. Er is dus wel degelijk sprake van oversterfte, maar die blijft met 4,9 procent redelijk beperkt.

Ter vergelijking: van 2015 tot 2019 bedroeg de oversterfte gemiddeld 2% per jaar. In 2020 liep dat percentage - voornamelijk door corona - nog op tot 17,5%.

Volledig scherm Naast de coronagolven valt in 2021 vooral de hittepiek op. © Sciensano

Leeftijd en geslacht

Bij de 85-plussers werd vorig jaar zelfs een kleine ondersterfte (-0,6%) waargenomen. Verwacht werd dat in die leeftijdscategorie 291 extra personen het leven zouden laten. De daling is echter niet helemaal een verrassing, vermits deze leeftijdsgroep al bijzonder zwaar getroffen werd tijdens de eerste twee golven van de epidemie.

De oversterfte trof vooral de leeftijdsgroep van 65 tot 84 jaar met 4.905 bijkomende sterfgevallen (+11,1% oversterfte) en de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar met 1.320 bijkomende sterfgevallen (+9,1% oversterfte). Algemeen was de oversterfte bij mannen (+7,9%) hoger dan bij vrouwen (+3%).

Volledig scherm © Sciensano

Regio

In Wallonië vielen 2.826 extra doden (+7,9%) te betreuren. Dat is in absolute cijfers zelfs nog meer dan wat Vlaanderen te verduren kreeg (2.643 extra doden, een stijging van 4,3%). Een deel van de verklaring ligt hier bij de overstromingen, die 38 mensenlevens eisten. De ondersterfte bij 85-plussers werd waargenomen in Vlaanderen (-0,2%) en Brussel (-3,0%), maar niet in Wallonië (+0,7%).

Volledig scherm © Sciensano

De korte hittegolf tussen 16 en 19 juni leidde tot 126 bijkomende sterfgevallen in ons land. Daarnaast maakte vooral de Covid-19-epidemie de dienst uit. Officieel werden er vorig jaar 8.532 sterfgevallen toegeschreven aan het virus (tegenover 19.819 in 2020).

Niet elke dode die besmet was met het coronavirus werd echter als een bijkomend sterfgeval geregistreerd. In sommige gevallen had het slachtoffer bijvoorbeeld een leeftijd waarop vanuit statistisch oogpunt verwacht kon worden dat die persoon in de loop van het jaar zou overlijden.