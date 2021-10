Overschakeling op wintertijd: dit weekend uurtje langer slapen

Zeebrugge/Anderlecht Proces rond dood van 39 Vietname­zen in koelcontai­ner Essex ingeleid in Brugse rechtbank: pleidooien vinden in december plaats

15:00 In de Brugse rechtbank is het proces ingeleid tegen de bende die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van 39 Vietnamezen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer. 23 beklaagden zullen in december niet enkel terechtstaan voor het dodelijke transport richting het Britse Essex, maar ook voor tientallen andere mensensmokkeltransporten. De vermeende leider Vo Van Hong (45) riskeert 15 jaar cel, maar ontkent elke betrokkenheid.