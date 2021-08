Overname Afghanistan door taliban: Professor David Criekemans: “Beslissing van Joe Biden is grootste blunder van deze eeuw”

De terreurbeweging taliban rukt opnieuw erg snel op in Afghanistan. Heel wat Amerikaanse diplomaten maken zich momenteel klaar om het land te verlaten. Zo bevindt de taliban zich op amper 50 kilometer van Kaboel en zal het dus niet lang meer duren voor ook de hoofdstad van het land is ingenomen. Volgens professor David Criekemans (UA) is de beslissing van de Amerikaanse president Joe Biden om de strijdkrachten uit Afghanistan te halen “de grootste blunder van deze eeuw”.