Overlijdens en besmettingen in Vlaamse woonzorgcentra sterk gestegen

Huisarts slaakt noodkreet: “Wij zijn ook mensen, en volledig uitgeblust”

26 oktober Catherine Politis voelt zich “doodmoe” en “coronaziek”. De huisarts uit Heusden-Zolder trekt in de Artsenkrant aan de alarmbel. Ze wijst met een beschuldigende vinger naar de overheid die te veel taken naar de huisarts blijft doorschuiven. “We zijn oktober en er is gewoon niéts veranderd. Op zeven maanden tijd staat er niets op punt”, schrijft ze. Ze klaagt ook dat ze momenteel de tijd en energie niet heeft om de vele patiënten met psychische problemen in haar praktijk te helpen.