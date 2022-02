Overlevers verenigen zich en staan nu kinderen met kanker bij: “Ik wil jonge patiëntjes tonen dat het goed komt”

Specialis­te in opleiding getuigt over seksueel grensover­schrij­dend gedrag: “Als ik hem een klem moest aanreiken hield hij mijn hand nét iets te lang vast”

Minstens 40 procent van de aankomende artsen krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In ‘Humo’ getuigt deze week onder meer een specialiste in opleiding over haar ervaringen. “Als ik hem een klem moest aanreiken, hield hij mijn hand nét iets te lang vast”, klinkt het uit de mond van Veerle (een schuilnaam; nvdr).

15 februari