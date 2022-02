Overlevende geschokt door vrijlating van viervoudig moordenaar Osman Calli: "Wat als hij terugkeert naar België?"

"Mijn cliënt wist van niets. Osman Calli heeft altijd gezegd dat zijn opdracht nog niet vervuld was. Wat als hij terugkeert naar België?" Dat zegt Kjell Verleysen, de advocaat van Henri De Cooman, in een reactie op het nieuws dat de viervoudige moordenaar Calli sinds 2020 een vrij man is nadat hij in 2013 overgebracht werd naar Turkije om zijn straf daar uit te zitten. De Cooman zag zijn vriendin Wendy Blendeman en zijn moeder Marie-Louise De Rop vermoord door Osman Calli en werd zelf neergekogeld, maar hij overleefde de aanslag.

Osman Calli schoot in november 2004 in zijn woning in Sint-Amandsberg zijn vrouw Teslime en zijn zus Hacer dood. Na de moorden stak hij het huis in brand en ging hij naar Nieuwerkerken bij Aalst. Calli drong er binnen in het huis van Wendy Blendeman, zijn ex en moeder van zijn 8-jarige zoon, die er woonde met haar vriend Henri De Cooman en zijn moeder Marie-Louise De Rop.

Calli schoot eerst beneden De Rop dood. In de kamer van zijn zoon kogelde hij Blendeman en De Cooman neer. Wendy Blendeman werd in het hoofd geraakt en overleed ter plaatse. De Cooman kreeg een kogel in de borstkas maar overleefde de aanslag.

Levenslang

Calli kreeg in 2008 levenslang van het Gentse hof van assisen. Hij werd op 28 juni 2013 overgebracht naar Turkije om er zijn Belgische straf verder uit te zitten. "Mijn cliënt werd daar formeel niet van op de hoogte gebracht, maar er waren toen geruchten en hij vernam dat hij niet meer in België in de cel zat. Ik heb hem net gehoord en het nieuws dat Calli nu een vrij man is, is zwaar om te dragen", zegt advocaat Kjell Verleysen, die samen met Christoph D'Haese, nu burgemeester van Aalst, optrad voor De Cooman. D'Haese kondigde al aan dat hij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uitleg zal vragen over de zaak.

Roes

De Cooman had tijdens het assisenproces getuigd over de executies door Calli, en vroeg hem waarom hij de moorden had gepleegd. Calli zei dat hij de feiten in een roes of droom beleefde. "Als ik het willens en wetens gedaan had, had ik enkel De Cooman doodgeschoten. De moeder van mijn kind (Blendeman) en de andere vrouw (De Rop) hadden het niet verdiend. De Cooman heeft mij en mijn kinderen veel last bezorgd. Hij liet mij oppakken als ik mijn kind wou zien en spotte met mij. Hij heeft voor de problemen gezorgd", zei Calli toen.

De burgerlijke partijen hadden op het proces aangedrongen op een terbeschikkingstelling van de regering (nu de strafuitvoeringsrechtbank) voor een periode van tien jaar, maar het hof van assisen legde enkel levenslange opsluiting op. "Calli zegt dat hij nu geniet van zee, zon en strand, maar heeft altijd gezegd dat zijn opdracht nog niet vervuld was. Wat als hij terugkeert naar België?", zegt Verleysen.

