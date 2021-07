Overlegcomité zit vandaag samen: waar wordt coronapas toegangsvereiste?

Dit zijn de slachtof­fers van het noodweer: Clary (72), gestorven met een kruisbeeld in haar handen

7:01 Ze hoopten overlevenden te vinden, maar reddingswerkers vonden het voorbije weekend alleen maar lichamen. In Hotton spoelde het lichaam van het 15-jarige meisje dat woensdag in de Ourthe viel aan op een veld, in Hamoir werd het lichaam van Clary (72) aangetroffen. Zij weigerde haar huis achter te laten en stierf met een kruisbeeld in haar handen. De dodentol na de overstromingen in ons land staat intussen al op 31. Nog 163 anderen zijn vermist.