Overlegcomité zet in op de openluchtsamenleving: is het buiten echt beter?

Knokke-Heist Ook in bossen van Knok­ke-Heist zijn steeds meer ‘wildkak­kers’ aan het werk

5 maart In onze bossen zijn steeds meer wildplassers en -kakkers aan het werk. Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan openbare toiletten, nu de horeca gesloten is. Ook in Knokke-Heist kennen ze het fenomeen. Boswachter Koen Maréchal vindt meer en meer toiletpapier en uitwerpselen terug.