Overlegcomité wordt 'terrascomité': ook buitenbubbel en contactberoepen morgen weer op tafel

Gent Geen Gentse Feesten, wel ‘knaldrang­fonds’ van 1 miljoen euro voor volledige zomerpro­gram­ma­tie: “We maken het zo bruisend mogelijk”

12 april Geen Gentse Feesten, maar wel zoveel mogelijk gecontroleerd feesten. Dat is wat de stad Gent wil doen, de komende zomer. Daarom is er alvast 1 miljoen euro gestoken in een ‘knaldrangfonds’, om iedereen die wil de mogelijkheid te geven om kleinere evenementen in openlucht te organiseren volgens de coronamaatregelen. Ook komt er weer camerabewaking in de binnenstad, van 1 mei tot eind oktober.