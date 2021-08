Overlegcomité wil van wit blad vertrekken: alleen voor evenementen en discotheken nog ‘strenge’ regels

Brussel strenger?

Het aantal besmettingen en hospitalisaties zit wel in de lift, maar het is door de hoge vaccinatiegraad - meer dan 66% van de hele bevolking en meer dan 80% van de volwassen Belgen - dat de politiek met een gerust hart soepelere regels wil aankondigen. Maar in die coronaparameters zijn er nochtans veel regionale verschillen. Het probleem ‘Brussel’ is gekend: slechts 60% van de volwassen bevolking is daar volledig gevaccineerd, tegenover bijna 90% van de Vlaamse 18-plussers en drie kwart van de volwassen Walen. Tegelijkertijd levert de hoofdstad een kwart van de besmettingen én hospitalisaties, en dat terwijl er maar één tiende van de Belgen woont.