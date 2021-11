Overlegcomité vervroegd naar morgen: “Nieuwe maatregelen die door iedereen moeten worden nageleefd”

Het Overlegcomité zal online plaatsvinden en zal gericht zijn op drie dimensies. Ten eerste zullen de regeringen nagaan hoe de vaccinatie en boosters versneld kunnen worden. “Dat blijft onze beste bescherming”, aldus De Croo. Ten tweede zal de zorgsector worden ondersteund, want “in onze ziekenhuizen is de druk waanzinnig hoog”, klinkt het. Ten derde zal een pakket maatregelen worden genomen. Volgens De Croo zullen de maatregelen van iedereen een inspanning vragen. “Besliste maatregelen hebben geen effect als we ze ook niet allemaal respecteren”, aldus de premier. De maatregelen zullen wel een andere vorm aannemen dan in de vorige golven, aangezien nu heel wat mensen reeds zijn gevaccineerd.

“Maatregelen in alle sectoren”

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit voor strenge maatregelen. “We moeten de circulatie van het virus beperken. De maatregelen zullen sterk genoeg moeten zijn, in alle sectoren. Ja, ook in het onderwijs. Ja, ook in het vrijetijdsleven. Ja, ook in het professionele. Overal. De meest riskante activiteiten zullen we moeten beperken en zelfs stopzetten”, aldus Vandenbroucke. “We zijn ver over de pijngrens in de ziekenhuizen. Daarom is er geen uitstel meer mogelijk”, onderlijnt de minister.