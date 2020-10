Overlegcomité vergadert vandaag over corona-aanpak: dit ligt op tafel

UPDATEHet overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land komt vandaag om 14 uur bijeen om te vergaderen over de verdere corona-aanpak. Premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukte donderdagnamiddag in de Kamer dat de cijfers voor ons land niet goed zijn. “Er zullen snel bijkomende maatregelen nodig zijn om de situatie in de ziekenhuizen onder controle te houden”, klonk het.

Door het stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten de politieke beleidsmakers beslissen of de huidige maatregelen volstaan om de epidemiegolf in te dijken. De druk neemt toe, zeker nu de buurlanden hun maatregelen hebben verstrengd. In Nederland is de horeca dicht en in Frankrijk komt er een avondklok in Parijs en andere grote steden.

Coronabarometer

Vandaag komt in ons land het Overlegcomité bijeen om de langverwachte coronabarometer goed te keuren. Dat instrument koppelt precieze maatregelen aan de concrete situatie van de coronapandemie. Wanneer de cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt, worden de maatregelen strenger.

De barometer werd door de vorige regering-Wilmès aangekondigd, maar voor verfijning teruggestuurd. Celeval, het adviesorgaan met experten, heeft eerder deze week de nodige aanbevelingen afgerond.

Begin deze week nog was er sprake van een systeem met kleurencodes, waaraan bepaalde strengere of mildere maatregelen gekoppeld zijn. Volgens verschillende media is er nu sprake van een systeem met fases, waarbij fase één staat voor weinig risico en fase vier voor groot risico. In die hoogste risicofase gelden de strengste maatregelen, onder meer over het aantal toegelaten nauwe contacten.

Vraag blijft of ons land meteen in die hoge risicofase terecht zal komen. En of die dan voor het hele land of enkel voor bepaalde delen zal worden afgekondigd. De concrete maatregelen voor die hoogste fase zijn ook nog voer voor discussie.

Horeca

Ligt vandaag ook op tafel: de horeca. Er gelden op dit moment andere regels voor restaurants dan voor cafés. Zo kunnen restaurants tot 1 uur openblijven, terwijl cafés al om 23 uur de deuren moeten sluiten. Ook het aantal toegelaten klanten per tafel is verschillend: in restaurants kunnen maximaal 10 personen rond de tafel aanschuiven. Op café zijn maar 4 mensen per tafel toegelaten, met uitzondering van een gezin van bijvoorbeeld vijf mensen die onder hetzelfde dak wonen.

In het minst strenge scenario kan het Overlegcomité de maatregelen gelijkstellen. Maar de regels kunnen ook verder aangescherpt worden, met bijvoorbeeld een vroeger sluitingsuur of een gehele sluiting.

Telewerk

Na het Overlegcomité van vorige week werd erop gehamerd dat telewerk sterk aanbevolen wordt, en dat meerdere dagen per week. Mogelijk worden de teugels op dit vlak morgen toch strakker aangehaald. De Standaard meldt dat telewerk weer verplicht zou worden waar dat mogelijk is.

Quote We moeten de situatie in de ziekenhui­zen onder controle krijgen en werkbaar houden voor de mensen die al sinds maart onder druk staan Premier Alexander De Croo (Open Vld)

Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet een dag voor het Overlegcomité alvast verstaan dat er snel bijkomende maatregelen nodig zijn om de situatie in de ziekenhuizen onder controle te houden.

Op dit moment zijn de cijfers voor ons land niet goed, benadrukte hij in de Kamer. Het aantal besmettingen stijgt exponentieel. Volgens de premier is de situatie “bijzonder ernstig” en komen de ziekenhuizen onder druk te staan.

Brussel

In Brussel moeten de ziekenhuizen nu al de helft van hun capaciteit op intensieve zorgen vrijmaken voor coronapatiënten. “De situatie nu in Brussel gaat zich uitbreiden naar andere provincies in andere landsdelen. We moeten ons bewust zijn van wat dat wil zeggen: op een bepaald moment moeten we zeggen dat bepaalde zorgen uitgesteld moeten worden”, zei de premier.

“We moeten de situatie in de ziekenhuizen onder controle krijgen en werkbaar houden voor de artsen en het verplegend personeel, de mensen die al sinds maart onder druk staan”, aldus de eerste minister. De maatregelen die vorige week ingegaan zijn, zullen effect beginnen krijgen, maar er zal nog altijd een groei zijn in de cijfers, meent de premier. “Daarom ben ik ervan overtuigd dat nieuwe maatregelen nodig zijn.”

De premier hamerde er wel op dat de maatregelen “duidelijk, eenvoudig en te handhaven” moeten zijn. “Dat is essentieel.”

