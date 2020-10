Overlegcomité vergadert morgen over corona-aanpak: dit ligt op tafel

Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land komt morgen om 14 uur samen in het Egmontpaleis om te vergaderen over de verdere corona-aanpak. De kans is groot dat een aantal maatregelen aangescherpt wordt. De aangekondigde epidemiebarometer zal worden voorgesteld.

Door het stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten de politieke beleidsmakers beslissen of de huidige maatregelen volstaan om de epidemiegolf in te dijken. De druk neemt toe, zeker nu de buurlanden hun maatregelen hebben verstrengd. In Nederland is de horeca dicht en in Frankrijk komt er een avondklok in Parijs en andere grote steden.

Coronabarometer

Bij ons zullen maatregelen gekoppeld worden aan een coronabarometer met verschillende risiconiveaus. Die barometer werd door de vorige regering-Wilmès aangekondigd, maar werd voor verfijning teruggestuurd. Celeval, het adviesorgaan met experten, heeft eerder deze week de nodige aanbevelingen afgerond.

Begin deze week nog was er sprake van een systeem met kleurencodes, waaraan bepaalde strengere of mildere maatregelen gekoppeld zijn. Volgens verschillende media is er nu sprake van een systeem met fases, waarbij fase één staat voor weinig risico en fase vier voor groot risico. In die hoogste risicofase gelden de strengste maatregelen, onder meer over het aantal toegelaten nauwe contacten.

Vraag blijft of ons land meteen in die hoge risicofase terecht zal komen. En of die dan voor het hele land of enkel voor bepaalde delen zal worden afgekondigd. De concrete maatregelen voor die hoogste fase zijn ook nog voer voor discussie.

Horeca

Ligt ook op tafel: de horeca. Er gelden momenteel andere regels voor restaurants dan voor cafés. Zo kunnen restaurants tot 1 uur openblijven, terwijl cafés al om 23 uur de deuren moeten sluiten. Ook het aantal toegelaten klanten per tafel is verschillend: in restaurants kunnen maximaal 10 personen rond de tafel aanschuiven. Op café zijn maar 4 mensen per tafel toegelaten, met uitzondering van een gezin van bijvoorbeeld vijf mensen die onder hetzelfde dak wonen.

In het minst strenge scenario kan het Overlegcomité morgen de maatregelen gelijkstellen. Maar de regels kunnen ook nog aangescherpt worden, met bijvoorbeeld een vroeger sluitingsuur of een gehele sluiting.

Telewerk

Na het Overlegcomité van vorige week werd erop gehamerd dat telewerk sterk aanbevolen wordt, en dat meerdere dagen per week. Mogelijk worden de teugels op dit vlak morgen toch strakker aangehaald. Zo vernam De Standaard dat telewerk weer verplicht zou worden waar het mogelijk is.

