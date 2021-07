Overlegcomité van vrijdag zal toch niet het laatste zijn

De deltavariant baart verschillende Europese landen zorgen en buurlanden Frankrijk en Nederland gingen al op de rem staan. Het Verenigd Koninkrijk stelt de geplande versoepelingen voorlopig niet uit. In ons land kijken de regeringen behoedzaam naar de cijfers. Bij de federale regering klinkt het dat we in een overgangsperiode zitten. Er is nog geen collectieve bescherming via de vaccins, waardoor voorzichtigheid belangrijk blijft. De teugels volledig vieren - zoals voorzien - is vrijdag niet meer aan de orde. Maar wat ligt er wel op tafel?