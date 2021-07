Overlegcomité van vrijdag zal toch niet het laatste zijn: dit staat op de agenda

Schrijnend geval van sociale dumping: chauffeurs die al maanden geen loon meer kregen zijn negen weken non-stop onderweg

13 juli Bij een politiecontrole in Welkenraedt (Luik) is aan het licht gekomen hoe vijf Wit-Russische chauffeurs door de Litouwse transportfirma UAB Kareda uitgebuit worden. Dat zegt de christelijke vakbond ACV Transcom. “De betrokken chauffeurs bleken al maanden geen loon te hebben gekregen en hadden ook geen geld bij zich. Het vijftal was bovendien al negen weken non-stop onderweg. Dat is in strijd met de Europese regels inzake het wegvervoer en met de arbeidswetgeving”, klinkt het.