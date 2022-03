Overlegcomité van volgende week uitgesteld tot na de paasvakantie

Marc Van Ranst over opnieuw stijgende coronacij­fers: "Er komt duidelijk weer een golf(je) aan”

Het aantal nieuwe coronabesmettingen en hospitalisaties in ons land gaat opnieuw de hoogte in. Volgens viroloog Marc Van Ranst is dat een gevolg van het wegvallen van de meeste maatregelen, in combinatie met een periode van carnaval en skivakanties. Of hij zich zorgen maakt? “Virologen maken zich altijd zorgen. We moeten dit in de gaten houden", zegt hij aan HLN LIVE.

16 maart