Overlegcomité schroeft regels voor cultuursector, bioscopen en evenementen terug naar situatie van voor 22 december

Het Overlegcomité heeft deze avond - na een digitale vergadering - de heropening van de theaters, concertzalen en bioscopen bevestigd. Er wordt teruggekeerd naar de oude regels: 200 toeschouwers per zaal met mondmaskers, het Covid Safe Ticket (CST) en voldoende afstand tussen de stoelen.

Lees ook PREMIUM Coup de théâtre eindigt in heropening cultuursector en bioscopen

De commotie rond de sluiting van de cultuursector komt hiermee ten einde. Het Overlegcomité kon bijna niet anders dan het strenge oordeel van de Raad van State respecteren. Het rechtsorgaan schortte de sluiting van de theaters, concertzalen en bioscopen dinsdagavond op. Volgens de Raad van State was de beslissing “disproportioneel” en niet goed onderbouwd. De uitspraak kwam er na een klacht van een satirische theatershow in Oudergem. Dinsdagochtend had de politiek zelf nog geweigerd om de cultuursector te heropenen.

Nieuw overleg

“Vanaf morgen zijn er opnieuw culturele voorstellingen en vertoningen in de bioscoop toegelaten voor een publiek van maximaal 200 personen. Het is niet eenvoudig om een onderscheid te maken tussen een voorstelling en een evenement. Ook evenementen binnen zijn dus toegelaten voor maximaal 200 personen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bij VTM Nieuws.

“We nemen altijd beslissingen in een Overlegcomité op basis van de adviezen die we krijgen en na overleg met de betrokken ministers. Daar is het arrest van de Raad van State tussengekomen. We hebben snel gehandeld om een nieuw besluit te maken, zodat vanaf morgen de cultuursector opnieuw voorstellingen kan tonen.” Het besluit zal morgen in werking treden.

De regels veranderen met andere woorden vandaag nog niet, maar verschillende theaters en bioscopen lopen vanavond al vol. Veel uitbaters hebben niet gewacht op de officiële beslissing van het Overlegcomité. “Ik heb vertrouwen in de cultuursector om de dingen veilig te organiseren”, aldus Verlinden.

Proportionaliteit

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is tevreden dat er na het arrest van de Raad van State opnieuw een geldig federaal koninklijk besluit over de cultuursector is. De juridische onzekerheid is daarmee echter niet van de baan, zegt hij. Jambon pleit voor een systeem van proportionaliteit, dat rekening houdt met de grootte van de zaal.

“We moeten zo snel mogelijk terugkeren naar een gemoduleerd systeem waarbij culturele infrastructuren op basis van proportionaliteit kunnen opengaan, zoals dat in Vlaanderen lange tijd gedurende de coronacrisis goed heeft gewerkt (periode voor de pandemiewet van kracht werd, red.)”, zegt Jambon.

“Bij het volgende Overlegcomité zal ik een aangepaste versie van dit Vlaamse systeem van proportionaliteit voor de cultuursector op tafel leggen”, aldus nog de minister-president. “Daarover ben ik volop in overleg met de sector. Uiteraard zullen de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de epidemiologische toestand op dat moment. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we de cultuursector zo snel mogelijk kunnen laten heropleven.”

Nieuw overleg

Volgende week maakt het Overlegcomité opnieuw een stand van zaken op. Het coronacommissariaat bereidt intussen een stappenplan voor dat voor alle sectoren en activiteiten voorspelbaarheid en continuïteit beoogt van de maatregelen in de verschillende fasen van de epidemie.

LEES OOK.