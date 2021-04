Overlegcomité komt woensdag opnieuw samen: onderwijs wordt hét strijdpunt

Schatkist wint 40 miljoen omdat we niet over de grens kunnen shoppen

9 april De sluiting van de grenzen tijdens de lockdowns deed de aankopen van voeding en drank door Belgen net over de grens in 2020 met bijna een derde terugvallen. En dat was goed nieuws voor de Belgische schatkist, want die incasseerde 40 miljoen euro extra aan btw en accijnzen, berekende de federatie van voedingsbedrijven Fevia.