Overlegcomité komt vervroegd bijeen over coronamaatregelen

Premier roept morgen kernkabi­net bijeen: bredere mondmasker­plicht in binnenruim­tes “moeilijk te vermijden”

24 oktober Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept maandag het kernkabinet bijeen om de coronasituatie in ons land te bespreken. Dat meldt zijn woordvoerder Tom Meulenbergs zondag aan Belga. Onder meer een bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes zal daarbij worden besproken. “Federaal hoor ik weinig of geen tegenstanders, en ook binnen de Vlaamse regering is daartegen weinig verzet”, vertelt politiek journalist Hannelore Simoens in VTM Nieuws.