Overlegcomité komt morgen vervroegd samen, De Croo en Vandenbroucke maken zich zorgen over stijgende ziekenhuiscijfers: “Eerder dan verwacht”

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land komt morgen vervroegd bij elkaar. Dat kondigt premier Alexander De Croo (Open Vld) aan. Hij en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) maken zich grote zorgen over de stijging van de coronacijfers. Vooral de forse toename in de nieuwe hospitalisaties baart zorgen, aldus De Croo, aangezien die eigenlijk pas voor het einde van deze maand of het begin van april was voorspeld.

Er zijn gisteren opnieuw 206 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, kondigde De Croo deze namiddag in de Kamer aan. Na de 208 opnames van maandag en de 207 van dinsdag is het al de derde dag op rij dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames boven de 200 uitkomt. Dat is al van midden december geleden. Het zevendaags gemiddelde van 175 opnames per dag zal zo nog verder blijven doorstijgen.

Ons land zit vandaag op een stijgend plateau, aldus De Croo. “Wat we vandaag zien, stemt in grote lijnen nog overeen met wat de experten op basis van modellen hadden aangekondigd: dat er in de hospitalisaties eind maart, begin april een stijging zou komen, en daarna een daling.”

Aan de andere kant is er ook een meer verontrustende vaststelling: “We zien nu dat die stijging dus een stuk vroeger komt dan voorspeld, en dat is dus verschillend van het scenario waarop we ons hadden gebaseerd. Eergisteren waren er 208 opnames gemeld (cijfer telkens van de dag ervoor, red.), gisteren 207, vandaag 206. Ook de meer dan 5.000 besmettingen op maandag baren ons zorgen.”

De premier heeft daarom beslist om morgen om 15 uur een digitaal Overlegcomité te organiseren “om de situatie in detail te analyseren op basis van de laatste cijfers”, zo meldt zijn kabinet deze namiddag.

Stijgingen bij jongeren en actieve bevolking

De Croo merkte in de Kamer nog op dat de sterkste stijging van het aantal positieve gevallen bij jongeren van 0 tot 19 jaar ligt. De stijging in de coronabesmettingen uit zich op dit moment effectief enkel bij de jongeren en de actieve bevolking, blijkt uit Sciensano-cijfers. Bij de tachtigers en negentigers blijven de cijfers opvallend stabiel of dalen ze zelfs. Bij de 90-plussers worden er gemiddeld nog maar 22 besmettingen per dag vastgesteld, een daling van 11 procent op een week tijd.

Bij de tachtigers gaat het om 86 besmettingen per dag, een kleine stijging van 4 procent. De zeventigers stijgen met 15 procent, de zestigers met 14 procent, de vijftigers met 27 procent, de veertigers met 32 procent, de dertigers met 29 procent, de twintigers met 22 procent, de tieners met 42 procent, en de kleine kinderen tussen 0 en 9 met 57 procent.

Clusters in bedrijven en op scholen

“Als we kijken naar de cijfers, dan zien we bovendien dat de clusters plaatsvinden op de werkplek en de scholen”, aldus De Croo nog. “Daarom heb ik de werkgevers bij mij gevraagd om nog eens heel duidelijk af te spreken dat telewerk een verplichting is.” Sciensano berichtte vorige week dat uit onderzoek blijkt dat 40 procent van alle clusters in de bedrijven ontdekt worden, en 29 procent in de scholen. De clusters in de woonzorgcentra waren gedaald tot 11 procent van alle ontdekte groepen besmettingen.

De Croo bevestigde na afloop van de Kamerzitting dat er morgen om 15 uur een digitaal Overlegcomité bij elkaar geroepen zal worden. Eerder kon hij dat nog niet bevestigen. Wel riep hij al op bijzonder voorzichtig te blijven. “Vandaag is het absoluut te onveilig om het over perspectief te hebben. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat we bijzonder voorzichtig moeten zijn. Het commissariaat is aan het kijken naar scenario’s. We evalueren op dit moment de cijfers.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) op zijn beurt zei ook in de Kamer dat “er maatregelen genomen moeten worden om de versoepelingen van april en mei te kunnen laten doorgaan”, zoals hij ook bij VTM Nieuws al aankondigde.

Sciensano-viroloog Steven Van Gucht wijst ondertussen naar een gelijklopend traject in de besmettingscijfers in vergelijking met de vroegere stijgingen. “Het aantal besmettingen neemt in het begin van een golf altijd eerst toe bij de actieve bevolking en de jongeren. De oudere bevolking kan de besmettingen dan nog wel enige tijd buitenhouden, maar uiteindelijk brak het virus ook daar altijd door. We hopen dat dat nu niet of minder het geval zal zijn dankzij de vaccinaties. Daarom blijft het zo belangrijk om de ouderen die niet in een woonzorgcentrum wonen, snel in te enten.”