Overlegcomité kiest voor korte pijn en last ‘paaspauze’ in: “Afkoelingsperiode van vier weken”

De ‘paaspauze’, zoals deze nieuwe reeks strengere maatregelen door de premier worden genoemd, is volgens De Croo een afkoelingsperiode van vier weken, met maatregelen waarbij men rekent op de solidariteit in onze samenleving. “De maatregelen gaan in de breedte, en worden in verschillende sectoren op een solidaire manier genomen", klinkt het.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon roept de bevolking op om nog vier weken een inspanning te leveren. “We hebben geen keuze, het is een opdracht die we allemaal hebben. Maar er is licht aan het einde van de tunnel”, zei hij op zijn beurt.

Jambon beseft dat de nieuwe maatregelen voor veel mensen een zoveelste opdoffer zijn, op een moment dat iedereen gehoopt had de verstrengingen achter zich te kunnen laten. “Maar de cijfers hebben ons gedwongen om maatregelen te treffen, maatregelen die hard aankomen”, klinkt het.

De minister-president roept daarom iedereen op om tot 25 april nog een inspanning te leveren. “We hebben dat in het verleden goed gedaan, nu moeten we nog een paar weken volhouden. Er is licht aan het einde van de tunnel. De vaccinatiecentra draaien op volle toeren. Laat die vaccins nu maar met karrenvrachten komen.”

