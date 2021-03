Overlegcomité gooit straks allicht alle versoepelingen van tafel: dit zijn de mogelijkheden

Hoe hard zal derde golf toeslaan? Zonder ingrijpen tegen Pasen 10.000 besmettin­gen per dag en 1.000 patiënten op intensieve, waarschu­wen experts

9:40 Toen eerder deze week bijna alle alarmen op het coronadashboard afgingen, klonk het nog dat extra maatregelen niet nodig waren. Zelfs uit de mond van Marc Van Ranst. Over versoepelingen spreken we intussen niet meer, we zetten ons schrap voor verstrengingen. Hoe komt het dat de situatie plots de verkeerde kant is opgegaan?