Overlegcomité evalueert opnieuw coronasituatie, versoepelingen zitten er wellicht niet in

Nu WHO opnieuw waarschuwt voor Britse coronavari­ant: hoeveel gevallen telt ons land ondertus­sen?

7 januari Europa moet "meer doen" met het oog op de "alarmerende situatie", veroorzaakt door de nieuwe, besmettelijkere virusvariant die zich vanuit het Verenigd Koninkrijk ook naar andere landen verspreidt. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag gezegd. In ons land kwamen tot nog toe vier besmettingen met de Britse coronavariant aan het licht. Viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano sluit niet uit dat dat aantal nog zal toenemen, “want we hebben nu heel wat terugkerende reizigers getest”, vertelt hij aan HLN.