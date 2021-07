Overlegcomité buigt zich volgende vrijdag over maatregelen die nog overblijven, maar mondmaskers mogen nog niet in vuilbak

In Groot-Brittannië en Nederland behoort het mondmasker bijna helemaal tot het verleden, maar in België lijkt dat nog toekomstmuziek. "Nu laten vallen? Nee, het masker blijft één van de belangrijkste preventiemaatregelen", is te horen in de Wetstraat. Maar in september mag het allicht wél in de vuilnisbak.