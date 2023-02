Overlegcomité buigt zich morgen over Vlaamse vraag naar verhoogde Ventilus-compensaties

Bart De Pauw (54) met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis

Televisiemaker Bart De Pauw (54) is zopas met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was thuis en werd weggebracht met de ambulance. De Pauw was bij bewustzijn toen hij werd afgevoerd en zou niet in levensgevaar zijn. Dat is aan onze redactie bevestigd door zijn familie.