Overleg slimme kilometerheffing in Brussel zal opgestart worden, verzekert Vervoort: “Wie moet men hier nu geloven?”

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is niet van plan om het werkschema voor het project SmartMove in vraag te stellen. SmartMove voorziet de invoering van een slimme kilometerheffing na overleg met een aantal actoren en de andere regeringen. "Ik staat borg voor het regeerakkoord en het is in die context dat ik mijn functie als minister-president uitoefen", zei Vervoort vanmiddag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement.