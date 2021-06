Overleden vriend (26) van Wout van Aert was zeldzaam geval: “Slechts 1 op een miljoen Belgen hebben dat type botkanker”

Stafchef Defensie: “Opgelucht dat er geen andere slachtof­fers waren”

20 juni De stafchef van Defensie, Michel Hofman, reageert "opgelucht dat er geen andere slachtoffers waren", nu de voortvluchtige, gewapende militair Jürgen Conings - die concrete plannen zou hebben gehad om een aanslag te plegen - dood is teruggevonden in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Dat laat hij weten in een gezamenlijke mededeling met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).