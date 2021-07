Overleden Belgische (90) bleek gelijktijdig besmet met twee virusvarianten: “Onderschat fenomeen”

Een 90-jarige vrouw die overleed nadat ze besmet raakte met het coronavirus, bleek gelijktijdig besmet met zowel de alfa- als de bètavariant van het virus. "Dit is een van de eerste gedocumenteerde gevallen van co-infectie met twee verontrustende varianten van SARS-CoV-2", verklaart moleculair bioloog Anne Vankeerberghen van het OLV Ziekenhuis in Aalst en auteur van de studie.

De ongevaccineerde vrouw die alleen woonde en thuisverpleging kreeg, werd in maart na een reeks valpartijen opgenomen in het OLV Ziekenhuis en testte dezelfde dag positief op Covid-19. Hoewel haar zuurstofgehalte aanvankelijk goed was, verslechterde haar toestand snel en vijf dagen later stierf ze.

Toen er werd getest op de aanwezigheid van zorgwekkende varianten, ontdekte het medisch personeel dat de vrouw was geïnfecteerd met twee stammen van het SARS-CoV-2-virus, dat Covid-19 veroorzaakt. Het ging om zowel de alfastam, die zijn oorsprong vond in Groot-Brittannië, als de bètavariant, die voor het eerst werd ontdekt in Zuid-Afrika. "Beide varianten circuleerden op dat moment in België, dus het is waarschijnlijk dat de dame co-geïnfecteerd was met verschillende virussen van twee verschillende mensen", aldus Vankeerberghen. "Helaas weten we niet hoe ze besmet is geraakt."

“Fenomeen wordt onderschat”

Het valt volgens Vankeerberghen moeilijk te zeggen of de co-infectie een rol heeft gespeeld bij de snelle achteruitgang van de patiënt. Het onderzoek, dat nog niet voor publicatie bij een medisch tijdschrift is ingediend, wordt voorgesteld op het Europese congres over klinische microbiologie en infectieziekten (ECCMID).

Vankeerberghen meldt in een persbericht dat er "geen andere gepubliceerde gevallen" zijn van soortgelijke co-infecties, maar voegde eraan toe dat het “fenomeen waarschijnlijk wordt onderschat", onder andere doordat er maar beperkt wordt getest op zorgwekkende varianten. Ze pleit er daarom voor om meer gebruik te maken van snelle PCR-tests om gekende virusmutaties op te sporen.

In januari meldden wetenschappers in Brazilië ook al dat twee mensen gelijktijdig besmet waren met twee verschillende stammen van het coronavirus, maar ook die studie moet nog worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.