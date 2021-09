Overheidstekort halveert in 2 jaar tijd: volgend jaar 21,26 miljard in het rood

Vlaanderen rondt nieuwe vaccinatie­kaap, maar we worden voorbijge­sto­ken in Europa

22 september De vaccinatiecampagne in Vlaanderen heeft een nieuwe kaap gerond. Meer dan 80 procent van alle inwoners heeft nu al minstens één spuitje gekregen. En het ziet ernaar uit dat we deze week met de volledige vaccinatiegraad - het aantal volledig gevaccineerde personen ten opzichte van het aantal personen dat in aanmerking komt voor volledige vaccinatie - over de 90 procent zullen gaan. Mooie cijfers, maar in vergelijking met de rest van Europa zakken we wel een beetje weg.