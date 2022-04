Overheidsmailbox wordt gebruiksvriendelijker: wie bericht krijgt via eBox zal kunnen antwoorden

Mogelijke herkwalifi­ca­tie van aanklach­ten? “Duidelijk de wil om Sanda Dia te laten afzien”

Verschillende Reuzegommers kwamen vandaag aan het woord in de correctionele rechtbank in Hasselt voor het proces rond de dood van Sanda Dia (20) in 2018. De clubleden gaven toelichting bij de fatale doop en hadden het over hun eigen doopervaringen, die “traumatisch” werden genoemd. Aan het einde van de zitting volgde nog een ‘bommetje’: de rechter suggereert een mogelijke herkwalificatie van de aanklachten.

18:43