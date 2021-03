Overheid zet in op sneltesten: alles wat je erover moet weten

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kon het gisteren niet genoeg benadrukken: zijn ‘teststrategie 2.0’ dient niet om wat lakser met de regels om te gaan. De bedoeling is wel om een sprintje te trekken en het aantal besmettingen zoveel mogelijk de kop in te drukken richting 1 mei, door massaal te gaan testen. Maar alleen preventief, zo beklemtoont hij. Wie symptomen heeft of een risicovol contact had, moet zich nog steeds laten testen via de reguliere weg: via de huisarts of het testcentrum. “De PCR-test blijft de betrouwbaarste test en ons land kan er tot 150.000 per dag analyseren”, aldus coronacommissaris Pedro Facon. Het resultaat heb je binnen de 24 uur.