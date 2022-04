Overheid verkocht miljoenenstuk dat uit Nigeriaans museum werd gestolen voor... 240 euro

Negen mensen vergiftigd door zuur in thermen van Spa

De thermen van Spa werden woensdagmiddag volledig ontruimd nadat per ongeluk chloor was gemorst in de zuurtank. Er zijn negen slachtoffers, van wie het leven niet in gevaar is. Ze krijgen momenteel zuurstof toegediend en zijn in het ziekenhuis opgenomen. Nog eens 36 mensen, die weinig symptomen hebben, worden ter plaatse opgevolgd. Shuttles brengen geëvacueerde mensen naar een hotel in de buurt

18:13