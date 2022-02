Overheid ‘vergat’ ’t Sloeberhuisje op zwarte lijst te zetten, Beke onder vuur: “Wat zit u hier nog te doen?”

Tijdens het debat over het overlijden van een baby in een Gentse kinderopvang is nieuwe informatie boven water gekomen. En die brengt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in een nog lastiger parket. Zijn diensten blijken ’t Sloeberhuisje over het hoofd gezien te hebben toen ze een zwarte lijst opstelden. Oppositie én meerderheid pakten Beke hard aan: “Wat zit u hier nog te doen?”