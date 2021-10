Overheid stuurt voortaan waarschuwingsbrief als rijbewijs dreigt te vervallen

Tom Van Grieken: “Door iemand minder te betalen - en we kunnen met minder - ga je geen betere politici krijgen”

13 oktober Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ziet meer heil in het halveren van het aantal parlementsleden in ons land dan in het halveren van het loon van die parlementsleden. Dat heeft hij gezegd tijdens het grote voorzittersdebat aan de universiteit van Antwerpen. “Er is een reden waarom je politici best oké betaalt”, klonk het duidelijk. “Als je als politicus betaald wordt, ben je niet vatbaar voor corruptie.”