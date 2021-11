Overheid prijst al maanden luchtreinigers van bedenkelijke kwaliteit aan: “Dit is zorgwekkend”

Goud voor België op quizolympi­a­de in Polen

Op de Quiz Olympiad in de Poolse stad Krakau heeft België zondagnamiddag goud veroverd in de landencompetitie. Estland werd in een spannende finale verslagen. In de individuele competitie strandde wereldkampioen Ronny Swiggers zaterdag op een zucht van het goud. De Belgen pakten in totaal meer dan twintig medailles en prijken zo helemaal bovenaan de medaillestand van de quizolympiade.

14 november