Overheid prijst al maanden luchtreinigers van bedenkelijke kwaliteit aan: “Dit geeft vals gevoel van veiligheid”

Ophok­plicht voor pluimvee in het hele land

Zowel professionele pluimveehouders als hobbyhouders moeten vanaf vandaag hun pluimvee ophokken of afschermen, zodat de dieren niet in contact komen met wilde vogels. Dat is beslist nadat er vorige week vogelgriep was vastgesteld bij een wilde gans in Schilde, in de provincie Antwerpen.

10:18