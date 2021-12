Overheid opgelicht bij koop miljoenen mondmaskers

Dikke mist trekt over Vlaanderen: “Opletten voor mist die kan aanvriezen en leiden tot gladheid”

Vlaanderen ontwaakte vanochtend onder een dik pak mist. Het KMI had al gewaarschuwd voor gladde wegen zondagnacht, waardoor code geel van kracht was. Ook maandagochtend is het nog steeds opletten voor gladheid op de weg. In de loop van de dag zou de mist wegtrekken en vervangen worden door regen.

6 december