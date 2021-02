Overheid moet nadenken over nieuwe banen voor laaggeschoolden

Drukteplan NMBS in werking door drukte op treinen richting kust

15:29 Het is opnieuw druk in verschillende treinstations. Het drukteplan van de NMBS treedt daarom in werking om reizigers beter te kunnen spreiden. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Kustburgemeesters hekelen een te hoge bezettingsgraad op de treinen richting kust. Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is niet te spreken over de drukte op de treinen.