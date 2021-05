Overheid loopt een miljard aan accijnzen mis doordat we het afgelopen jaar minder tankten

Unia: goederen en diensten weigeren aan niet-gevacci­neer­den kan discrimine­rend zijn

3 mei Iemand de toegang weigeren tot goederen of diensten omdat hij niet gevaccineerd is tegen Covid-19, kan discriminerend zijn. Dat staat in een advies dat gelijkekansencentrum Unia heeft bezorgd aan de verschillende overheden. Zonder wettelijk kader en met de kennis die er vandaag bestaat over de vaccins en het virus, mag je de vaccinatiestatus niet zomaar gebruiken om de toegang tot een dienst te weigeren, waarschuwt Unia.