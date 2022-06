Overheid lanceert nieuwe campagnes rond seksueel geweld bij jongeren

Celebrities Amber Heard suggereert dat exen van Johnny Depp te bang zijn om hem te beschuldi­gen: “Kijk wat er met mij gebeurde”

De rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard zit erop. Maar hoewel Amber het onderspit moest delven in de rechtszaal, is ze niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. In een interview had ze het over Kate Moss en andere ex-vriendinnen van Johnny Depp. “Kijk wat er mij overkwam. Zou jij tegen hem getuigen?”

