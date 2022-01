"Overheid is er niet mee bezig, dus doen we het zelf": UZ Brussel stelt meerjarenplan op om corona het hoofd te bieden

Jobat Inflatie krikt ook salarissen op: zoveel kan je jouw loon zien stijgen

Gas en elektriciteit waren nooit zo duur, telecomleveranciers krikken hun prijzen op, je betaalt meer in de supermarkt, op café of voor een tankbeurt… Het leven wordt een stuk duurder, maar dat heeft mogelijk óók een positief effect op je inkomsten: door de indexering kan je salaris of uitkering eveneens verhogen. Jobat.be legt uit hoe dit werkt en welke loonstijging je mag verwachten.

