Overheid houdt informatie onterecht geheim voor burgers

Al dertig jaar is openbaarheid van bestuur een onderdeel van de Belgische grondwet, bestuursdocumenten zijn daardoor in de regel te raadplegen. Het motto: openbaarheid is de norm, beslotenheid de uitzondering. Een overheid mag een aanvraag van een burger of bedrijf wel weigeren, maar alleen wanneer iemands privacy op het spel staat of een dossier onvolledig is. ‘De Tijd’ en ‘Apache’ onderzochten 330 adviezen en beslissingen van de toezichthouders en stelden vast dat die regels met de voeten getreden worden.