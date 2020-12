Overheid hoeft deel van leningen voor uitbaters logies en toeristische attracties niet terug

17 miljárd euro. De kater waarmee corona het toerisme in Vlaanderen opzadelt, is gigantisch. Hoewel de Vlaamse regering ervan uitgaat dat het toerisme in de loop van volgend jaar wel weer zal hernemen, zal het wellicht nog zeker 4 à 5 jaar duren eer de sector de pandemie kan uitzweten. Probleem voor veel bedrijven die hun omzet de voorbije maanden zo goed als volledig in rook zagen opgaan, is dat ze graatmager aan de start van de toeristische heropleving verschijnen. "De Vlaamse steunmaatregelen helpen te overleven, maar veel ondernemingen hebben hun reserves moeten aanspreken om lopende kosten te betalen", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). "We weten dat ongeveer de helft amper reserves heeft om nog 6 maanden te overbruggen, laat staan om investeringen te doen. En die zijn vaak broodnodig, want de coronacrisis heeft de verwachtingen van toeristen veranderd. Denk aan investeringen in onder andere ventilatie, aanpassingen aan de infrastructuur of digitalisering."