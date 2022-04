Overheid bestelt Belgische "WhatsApp" voor crisiscommunicatie naar burgers

Knokke-Heist Een sandwich­bord of koopwaar plaatsen in de winkelstra­ten van Knok­ke-Heist? Definitief verleden tijd: “Zorgt voor een omgekeerd effect”

Een sandwichbord of koopwaar plaatsen voor je winkel? Dat is definitief verleden tijd in Knokke-Heist. Het gemeentebestuur voert een verbod in. Uitzonderingen zijn nog mogelijk, mits het aanvragen van een vergunning. “Mooie, brede voetpaden in de winkelstraten zijn nu eenmaal gezelliger", zegt burgemeester Piet De Groote (GBL).

8 april