Overheid al jaren op de hoogte over PFOS-vervuiling, zegt bouwheer Oosterweelverbinding: “Sinds 2017 consequent over verontreiniging gerapporteerd”

Over de PFOS-vervuiling op de site van chemisch bedrijf 3M in Zwijndrecht is het laatste woord nog niet gezegd. Luc Hellemans, de baas van Lantis (het vroegere BAM, nvdr.) dat de bouw van de Oosterweelverbinding beheert, zette gisteren een en ander op een rij in ‘Terzake’ op Canvas. Hij maakte duidelijk dat de Vlaamse overheid van in het begin van de werken op de hoogte was over de verontreiniging in de Antwerpse gemeente.