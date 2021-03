Overheden werken samen om vrouwen richting ICT-sector te helpen

Meer vrouwen moeten hun weg vinden naar de ICT-sector. Dat is de ambitie van ‘Women in Digital’, een plan dat vrijdag groen licht kreeg van de federale regering en dat binnenkort ook op tafel ligt in een conferentie met de andere regeringen van ons land. Het initiatief moet helpen voorkomen dat de digitale revolutie voor een nieuwe kloof tussen mannen en vrouwen zorgt.

Vorig jaar studeerden in ons land amper 7 op 1.000 jonge vrouwen af in een STEM-richting (science, technology, engineering and mathematics). België scoort daarmee het slechtst in Europa. De instroom van vrouwen in technische sectoren als ICT is ook al bijzonder laag. Bovendien ligt de uitstroom van vrouwen in digitale sectoren een pak hoger dan bij mannen door de verschillende obstakels die ze ervaren.

Om die trend te keren, slaan de verschillende overheden van ons land de handen in elkaar rond het plan ‘Women in Digital’. Dat plan bevat vijf structurele doelstellingen en het is de bedoeling dat elk beleidsniveau met concrete actiepunten per doelstelling komt. Op 2 april wordt het plan ondertekend op een interministeriële conferentie.

“In een maatschappij waarbij digitale kennis alsmaar belangrijker is, haken te veel meisjes af op school wat ICT-vaardigheden betreft. Het zijn dan ook de vrouwen die dreigen uit de boot te vallen in onze gedigitaliseerde samenleving, met veel problemen op de arbeidsmarkt tot gevolg”, motiveert minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) het initiatief.

Stereotypes uit de wereld helpen

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somer (Open Vld) merkt op dat de coronacrisis de digitalisering een boost heeft gegeven. “Als we de digitale trein niet willen missen, dan moeten we al het aanwezige talent in onze samenleving aanboren”, aldus Somers. “De instroom van meisjes in STEM-richtingen kan een boost gebruiken en rolmodellen moeten meer in the picture worden gezet.”

Het plan moet stereotypes de wereld uit helpen. Zo worden in leerboeken in de basisschool wetenschappers en computerspecialisten als mannen afgebeeld, terwijl dat in de zorgsector net andersom is, legt De Sutter uit. Daarnaast gaat ook aandacht naar de diversiteit onder vrouwen zelf. “We willen alle vrouwen meekrijgen: vrouwen met een handicap, vrouwen uit etnisch-culturele minderheden, of vrouwen die iets ouder zijn”, besluit de minister.

